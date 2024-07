Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2015 Issue 1

Cette édition des Perspectives économiques de l’OCDE analyse la situation économique actuelle et examine les politiques économiques à mettre en œuvre pour favoriser une reprise soutenue dans les pays membres. Cette édition présente des perspectives jusqu’à fin 2016, pour les pays de l’OCDE et pour certaines économies non membres. Complétées par un large éventail de statistiques au niveau international, les Perspectives économiques de l’OCDE constituent un instrument sans équivalent pour suivre les évolutions économiques mondiales.