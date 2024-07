Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1999 Numéro 2

Deux fois par an, Les Perspectives économiques de l’OCDE analysent les tendances économiques majeures qui vont marquer les deux prochaines années. Pour chaque pays Membre sont détaillées les politiques économiques les plus à même de favoriser une croissance économique équilibrée et durable. Les principales économies non membres de l’OCDE en Asie de l’Est, en Europe centrale et orientale (notamment en Russie), et en Amérique du Sud, font également l’objet d'un examen attentif.

Pour compléter ces prévisions, ce numéro 66 des Perspectives économiques de l'OCDE aborde les thèmes spéciaux suivants : - Dans quelle mesure certaines composantes des budgets publics ont-elles contribué de façon automatique à lisser les cycles économiques au cours de la dernière décennie dans les pays de l'OCDE ? - Les politiques destinées à valoriser le travail sont-elles efficaces pour améliorer l'emploi et les ressources des personnes à faible potentiel de revenu ? - Quels défis les gestionnaires de la dette publique des pays de l'OCDE devront-ils relever dans les années à venir ? - Quelles sont les caractéristiques des cadres réglementaires dans les pays de l'OCDE ? Et quels liens existent entre les différentes palettes de dispositions réglementaires ?