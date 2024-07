Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1997 Numéro 1

Le Département des Affaires économiques de l'OCDE présente ses prévisions concernant l'évolution de la production, de l'emploi, des prix et des balances courantes pour les deux années à venir. Ces prévisions sont fondées sur l'analyse de la situation de chaque pays Membre, compte tenu des incidences des évolutions internationales sur chacun d'entre eux. Les politiques adoptées par les gouvernements pour résoudre les problèmes économiques actuels font l'objet d'une attention toute particulière. On trouvera également un résumé des statistiques et des prévisions de l'évolution économique dans les pays non membres, en particulier ceux de l'Europe centrale et orientale ainsi que certaines économies d'Asie et d'Amérique latine. Ce numéro comporte un article détaillé sur les réactions aux chocs d'inflation.