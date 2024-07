Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1996 Numéro 2

Les Perspectives économiques de l’OCDE, publication semestrielle, analysent les développements économiques récents et les perspectives économiques dans la zone OCDE et dans d’autres pays. Pour la première fois, ce rapport examine la situation de la Corée et de la Pologne en tant que pays membres de l'OCDE. Il comporte des chapitres consacrés aux multinationales et aux échanges; aux taux d'intérêt à long terme; à la croissance; et à l’équité et la distribution.