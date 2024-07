Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1996 Numéro 1

Les Perspectives économiques de l’OCDE, publication semestrielle, analysent les développements économiques récents et les perspectives économiques dans la zone OCDE et dans d’autres pays. Pour la première fois, ce rapport examine la situation de la République tchèque et de la Hongrie en tant que pays membres de l'OCDE. Il comporte des chapitres consacrés à l'assainissement budgétaire et aux réformes structurelles.