Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1992 Numéro 2

Les Perspectives économiques de l’OCDE, publication semestrielle, analysent les développements économiques récents et les perspectives économiques dans la zone OCDE et dans d’autres pays. Ce numéro présente un nouveau chapitre de synthèse donnant un apercu de la situation économique actuelle et des perspectives économiques. Il examine également dans une section distincte une sélection de pays non membres de l'OCDE.