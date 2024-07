Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intermédiaire avril 2010

Cette évaluation économique intérimaire actualise les projections des Perspectives économiques de l’OCDE de décembre 2009 (No. 86). Il ressort que la reprise de l’activité observée dans les pays du G7 au dernier trimestre de 2009 devrait fléchir au premier semestre de cette année et que le produit intérieur brut (PIB) devrait progresser plus rapidement aux États-Unis qu’au Japon et dans les trois plus grands pays de la zone euro - l’Allemagne, la France et l’Italie - mais il restera généralement fragile, le déstockage par les entreprises et la fin d’une partie des mesures de relance budgétaire pesant sur l’activité.