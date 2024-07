Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2015

Cette édition des Perspectives agricoles - la vingt et unième élaborée par l'OCDE et la onzième préparée conjointement avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO) - présente des projections à l’horizon 2024 pour les principaux produits agricoles, les biocarburants et le poisson. Le rapport 2015 met un accent particulier sur les perspectives et enjeux de l’agriculture brésilienne.

Les projections couvrent les pays membres de l'OCDE (l’Union européenne en tant que région) ainsi que les pays membres de la FAO, notamment le Brésil, la Fédération de Russie, l'Inde, la République populaire de Chine et l'Afrique du Sud.