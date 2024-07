Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2012

La dix-huitième édition des Perspectives agricoles, élaborée conjointement pour la huitième fois avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), présente des projections à l’horizon 2021 pour les principaux produits agricoles, les biocarburants, et les poissons et fruits de mer. Elle étudie dans le détail les tendances récentes et l’évolution possible des marchés.

Selon le rapport, les prix des matières premières demeureront élevés et la hausse des denrées devrait rester un sujet de préoccupation. Un dossier spécial examine les défis consistant à satisfaire la demande croissante de produits alimentaires dans un contexte de hausse des coûts des intrants, de contraintes grandissantes qui pèsent sur les ressources, de pressions croissantes qui s'exercent sur l'environnement et les incertitudes liées au changement climatique.