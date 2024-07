Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2010

La seizième édition des Perspectives agricoles a été élaborée conjointement, pour la sixième fois, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies. Axée sur l’évolution des marchés des produits de base pour la période 2010-2019, elle met à profit les connaissances spécialisées de ces deux organisations sur les produits, les politiques et les pays. Il s’agit d’analyser les tendances des marchés mondiaux pour les principaux produits agricoles, de même que pour les biocarburants, et d’apporter une évaluation des perspectives des marchés agricoles pour la production, la consommation, les échanges, les stocks et les prix des produits considérés.

Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent cette année les projections des produits de base sont plus optimistes que celles de l’édition de l’année dernière. Le retour escompté de la croissance économique mondiale, l’augmentation de la population, les marchés émergents des biocarburants, et une structure de coûts plus élevés sont attendus pour soutenir les marchés et les prix internationaux des produits au cours de la période de projection à l'étude. Les pays en développement devraient être la force motrice de la croissance attendue de la production, de la consommation et des échanges agricoles.

L’édition de cette année comporte également une section spéciale sur la volatilité des prix et la transmission des prix mondiaux aux marchés intérieurs. Les gouvernements sont préoccupés par la volatilité des prix car elle affecte la viabilité des exploitations, la sécurité alimentaire et les investissements nécessaires. Le rapport analyse les éléments de preuve de la volatilité des prix et l’évolution de celle-ci sur le long terme, et apporte un résumé des conseils politiques de la FAO et de l’OCDE pour faire face à cette question.