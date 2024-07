Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2009

Cette quinzième édition desprésente les perspectives axées sur l'évolution des produits agricoles pour la période 2009-2018. Elle analyse les tendances des marchés mondiaux pour les principaux produits agricoles ainsi que pour les biocarburants.Cette édition desa été préparée au cours d’une période de bouleversements des marchés financiers sans précédent et de perspectives pour l’économie mondiale se détériorant rapidement. En raison de l’évolution très rapide des conditions macroéconomiques, ce rapport complète les projections du scénario de référence par une analyse des perspectives de PIB de court terme révisées assorties de différents rythmes de reprise. Les scénarios de PIB plus faibles entraineraient une baisse des prix des produits moitié moins importante pour les produits végétaux et les biocarburants que pour les produits animaux. Une analyse d’incidence du prix hautement incertain du pétrole brut met l’accent sur l’importance des liens entre prix énergétiques et prix agricoles. Lesrendent compte également, à l’aide d’une enquête auprès de différent acteurs de la chaine agro-alimentaire, des impacts actuels de la crise économique mondiale et des contraintes sur le marché du crédit.

La sécurité alimentaire et la capacité du secteur agricole à satisfaire l’augmentation de la demande en denrées alimentaires restent des préoccupations politiques internationales de grande priorité. Ce rapport donne un bref aperçu des facteurs essentiels tels que la disponibilité des terres, les gains de productivité, l’utilisation de l’eau et le changement climatique, et donne à penser que la production agricole pourrait être améliorée de manière significative, si suffisamment d’investissements en recherche, infrastructure et changement technologique, notamment dans les pays en développement étaient opérés.