Orientations de l'OCDE sur les meilleures pratiques relatives au respect et au contrôle de l'application de la réglementation visant les pesticides

Ce présent guide a pour objectif de formuler des orientations pour la promotion et le contrôle de la conformité, qui s’adressent notamment aux autorités chargées de la régelementation des pesticides, y compris à celles qui ne disposeraient pas de prescriptions, orientations, ou politiques propres dans ce domaine

La conformité est d’une grande importance pour la réduction des risques liés aux pesticides et pour le bon fonctionnement des systèmes de réglementation des pesticides qui pourraient être compromis en cas de non-conformité. Le présent document traite des aspects suivants du cycle de vie des pesticides: fabrication et intégrité du produit, distribution (transport et vente compris), utilisation du produit, stockage du produit et le recyclage et élimination des contenants.