Guide des meilleures pratiques pour lutter contre le commerce illégal de pesticides

Le 20 février 2019, le Conseil de l'OCDE a adopté la Recommandation du Conseil sur la lutte contre le commerce illégal de pesticides afin de renforcer la coopération entre les pays et les inspecteurs. Un guide des meilleures pratiques a été élaboré pour fournir des conseils aux inspecteurs et aux autorités de réglementation sur les meilleures pratiques pour identifier et lutter contre les pesticides illégaux tout au long du cycle de vie complet d'un pesticide, depuis la fabrication, en passant par la formulation, le commerce et l'utilisation jusqu'à la destruction.