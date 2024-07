Données sur le pétrole 2007

Un ouvrage de référence très complet de l'Agence internationale de l'énergie sur les marchés mondiaux du pétrole. Les données-clé relatives à la production et à la consommation mondiales ainsi qu’aux prix et aux échanges internationaux des principaux groupes de produits pétroliers; remontent à 1973. En outre, il contient des informations sur les émissions de CO 2 , l'utilisation des biofuels, le rendement des raffineries, les ports pétroliers, la flotte de camion-citerne, et les taux de fret de camion-citernes.