Données sur le pétrole 2002

Un ouvrage de référence très complet sur l’évolution actuelle de l’offre et la demande de pétrole. La première partie de cette publication contient des données-clé relatives à la production et à la consommation mondiales ainsi qu’aux prix et aux échanges internationaux des principaux groupes de produits pétroliers; les séries historiques relatives à ces données remontent au début des années 1970. La deuxième partie donne une image plus complète et plus détaillée de l’approvisionnement, de la demande, des échanges, de la production et de la consommation de pétrole par secteur d’activité pour chaque pays membre de l’OCDE ainsi que par région de l’OCDE. Les données relatives aux échanges internationaux sont détaillées par pays d’origine et de destination.