Statistiques de l'OCDE sur les échanges internationaux de services : Volume II (Tableaux détaillés par pays partenaires) 2006

Cette publication rassemble les statistiques sur les échanges internationaux présentés par pays partenaires pour 28 pays de l’OCDE* et des totaux par groupe de pays pour l’Union européenne (UE), la zone euro et Hong Kong, Chine, ainsi que des définitions et des notes méthodologiques. Les données se réfèrent aux échanges entre résidents et non résidents et sont présentées selon les recommandations du Manuel des statistiques du commerce international des services.

Ce volume inclut des tableaux récapitulatifs par pays partenaires et par principales catégories de services. Les séries sont exprimées en dollars des États-Unis et couvrent la période 2001-2004.