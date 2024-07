Comptes nationaux des pays de l'OCDE 1998, Volume I, Principaux agrégats

L'édition 1999 des Comptes nationaux : principaux agrégats, volume I couvre les emplois finals du PIB, les coûts constitutifs du PIB et le financement de la formation brute de capital. Ces statistiques, comparables à l'échelle internationale, sont basées sur les taux de change ($US, indices de volume et de prix) et les parités de pouvoir d'achat. Les données remontent aux années 1960 jusqu'à 1997 dans la plupart des cas. Elles sont généralement exprimées en devises nationales mais aussi en dollars des États-Unis pour les principaux agrégats et les groupes de pays -- OCDE, OCDE-Europe et Union européenne.