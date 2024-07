Comptes nationaux des pays de l'OCDE 2003, Volume I, Principaux agrégats

L'édition 2003 des Comptes nationaux des pays de l'OCDE : principaux agrégats, Volume I couvre le PIB suivant les trois optiques (dépenses, production et revenus), le revenu disponible, l'épargne et la capacité/besoin de financement, la population et l'emploi. Il comprend aussi des tableaux comparatifs basés sur les taux de change et des tableaux comparatifs basés sur les parités de pouvoir d'achat. Les données sont montrées pour 30 pays de l'OCDE et la zone euro depuis 1990 dans la plupart des cas, exprimées en monnaie nationale (en euros pour les pays de la zone euro), mais aussi en dollars des États-Unis pour le produit intérieur brut et la dépense de consommation finale des ménages depuis 1979. Ces statistiques sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale 1993 (SCN 1993) pour une majorité de pays, mais pas tous. Dans cette édition, les comptes nationaux de deux pays de l'OCDE (Suisse et Turquie) sont toujours présentés sur la base du SCN 1968.