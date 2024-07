Mise en œuvre de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption Rapport de suivi écrit de Phase 4: Norvège

Ce document, soumis par la Norvège, fournit des informations sur les progrès réalisés par la Norvège dans la mise en œuvre des recommandations de son rapport de Phase 4. Le résumé et les conclusions du rapport du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption ont été adoptés le 16 octobre 2020. La Phase 4 a évalué et formulé des recommandations sur la mise en œuvre par la Norvège de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et de la Recommandation de 2009 du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Le rapport de Phase 4 a été adopté par le Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption le 14 juin 2018.