Mesurer la mondialisation : Activités des multinationales 2008, Volume II, Services

Cette publication présente des données détaillées sur l'activité industrielle des multinationales dans les pays de l'OCDE. A l'ère de la mondialisation, ces données soulignent l'importance croissante des multinationales dans les économies des pays d'accueil. Les séries couvrent 23 pays pour la période 2000-2004. Le volume I fournit des données sur le secteur manufacturier et couvre 18 variables y compris la production, l'emploi, l'investissement, la recherche et le commerce. Le volume II présente des données pour les services. Neuf variables sont couvertes : nombre d'entreprises, emploi, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, coûts du personnel, dépenses et personnel de R-D, exportations et importations. Ces données permettent de mesurer l'impact de l'investissement direct sur les économies des pays de l'OCDE. De ce point de vue, elles constituent un complément indispensable aux données sur les flux d'investissement direct.