Les systèmes d'innovation agricole

Ce rapport examine les tendances récentes en matière de systèmes d'innovation agricole (SIA) et étudie l'impact d'un large éventail de politiques relatives à la création et à la diffusion de l'innovation dans le secteur agricole et agroalimentaire. Il suggère un cadre pour l'analyse du rôle des pouvoirs publics dans la promotion de l'innovation, dans le but d'aider à identifier les mesures concrètes qu'ils pourraient prendre pour améliorer la croissance de la productivité, l'utilisation durable des ressources et la résilience aux futures évolutions du marché des systèmes agricoles et agroalimentaires nationaux et mondiaux.