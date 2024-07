Les Services et la croissance économique

Lors de sa réunion de mai 2003, le Conseil au niveau des ministres avait demandé à l’OCDE d’analyser la contribution du secteur des services à la croissance de l’emploi, à la productivité et à l’innovation et de mettre en évidence les facteurs, institutions et politiques susceptibles de renforcer les perspectives de croissance de ce secteur. En conséquence, l’OCDE a lancé une étude associant plusieurs Directions. Le présent rapport tire les principales conclusions de fond de ce projet. Il complète le rapport de l’OCDE sur les échanges et l’ajustement structurel, et propose des orientations stratégiques sur la manière dont les pays de l’OCDE peuvent s’ajuster à l’évolution des échanges internationaux. Pris ensemble, ces rapports présentent un programme concret en vue de renforcer la croissance et de réagir à la mondialisation, au changement structurel et à la montée en puissance des services.