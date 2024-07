Les pépinières d'entreprises à travers le monde

Les pépinières d’entreprises jouissent d'une popularité croissante dans nombre de pays de l'OCDE : elles sont de plus en plus fréquemment utilisées pour stimuler l'économie et l’emploi à l’échelle locale. Les pépinières ont vocation à aider les entreprises à démarrer, mais elles répondent aussi à des objectifs connexes comme la commercialisation des produits de la recherche universitaire, la création d’infrastructures, l’accroissement des capacités technologiques des entreprises locales ou la création d'un environnement sûr pour les entreprises implantées dans des zones à forte criminalité. Ainsi, les pépinières d’entreprises sont loin d'être conformes à un modèle unique, elles sont, comme le montre cette publication, multiples. Leurs caractéristiques et leurs modes de fonctionnement varient, ainsi que les objectifs qu’elles poursuivent.

Les pépinières d’entreprises suscitent l'intérêt de nombreux acteurs économiques. Administrations locales et régionales, universités, chambres de commerce, parcs scientifiques, promoteurs immobiliers du secteur privé et organisations à but non lucratif, tous ont participé à la création et à la gestion de programmes dans ce domaine. Cependant, les pépinières constituent, dans bien des pays, une industrie encore jeune, et les examens critiques de leurs performances font souvent défaut. Ce livre fait le point sur les expériences récentes de l'Australie, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis en matière de création de pépinières d’entreprises. C'est l'un des premiers ouvrages à avoir une approche internationale de la question.