Les marchés des titres de la dette publique dans les pays de l'OCDE

Cet ouvrage constitue une source autorisée d’informations récentes sur les marchés des titres d’emprunt d’Amérique du Nord, de la région Asie-Pacifique et d’Europe. Rédigé par les responsables nationaux de la gestion de la dette publique eux-mêmes, il donne un aperçu sans équivalent des pratiques à suivre en matière de politique et de technique de gestion de la dette publique.

Cette étude porte également sur les problèmes et l’action des autorités sur les marchés émergents de la dette publique. Elle reflète les progrès qui ont été accomplis dans la compréhension des politiques à suivre grâce au dialogue mené avec les gestionnaires de la dette publique des marchés émergents (en lien notamment avec les crises financières).

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des précisions sur les tendances observées ou les politiques suivies dans différents pays et régions, ainsi que des analyses de référence ; ces informations sont présentées sous forme de tableaux et graphiques, ou dans des chapitres consacrés spécifiquement aux pays ou aux régions. Enfin, parmi les grandes questions posées aux pouvoirs publics qui sont examinées dans cet ouvrage, on retiendra notamment les implications des excédents budgétaires, l’importance croissante des systèmes de négociation électronique, l’évolution de l’organisation des offices de gestion de la dette publique et le recours aux instruments dérivés.