Quels sont les principaux événements intervenus sur le plan des échanges et des normes du travail depuis la parution en 1996 de l’étude de l’OCDE sur « Le commerce, l’emploi et les normes du travail » ? Que fait-on pour promouvoir ces normes ? Quels ont été les progrès enregistrés ? Quelles sont les interactions possibles entre normes fondamentales du travail, échanges, investissement direct étranger, développement économique et emploi ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles s’efforce de répondre cette étude sur «Les échanges internationaux et les normes fondamentales du travail». L’ouvrage passe également en revue les principales préoccupations liées à ces normes et à leurs interactions avec les échanges et l’emploi, s’efforçant de définir un terrain d’entente sur lequel pourra s’édifier à l’avenir un dialogue constructif entre l’ensemble des parties concernées.