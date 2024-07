Le tourisme dans les pays de l'OCDE 2008

Le tourisme dans les pays de l’OCDE en 2008 : tendances et politiques est la première édition d’une publication biennale qui analyse les meilleures pratiques dans les pays de l’OCDE et quelques économies non membres. Ce rapport enquête sur un certain nombre d’initiatives prises par les gouvernements et les entreprises dans le domaine du tourisme. Il commence par un aperçu des questions clés et des défis pour la politique du tourisme. Le deuxième chapitre examine deux aspects importants de la politique du tourisme : l’impact des chaînes de valeur mondiale sur les petites et moyennes entreprises (PME) du tourisme et le rôle joué par la libéralisation des échanges de services sur le développement du tourisme. Le troisième chapitre présente des profils détaillés sur l’organisation, les budgets, les politiques, les programmes et les statistiques du tourisme dans 32 pays.