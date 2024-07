Le cycle du combustible nucléaire

Le rôle de l’énergie nucléaire dans une perspective de développement durable dépend de multiples facteurs dont un nombre important sont liés au cycle du combustible. Ce rapport décrit les développements et les tendances dans le domaine du cycle susceptibles d’améliorer la compétitivité et la durabilité des systèmes énergétiques nucléaires à moyen et long terme. Des critères et des indicateurs d’évaluation des futurs systèmes énergétiques nucléaires sont également présentés dans cet ouvrage.

Préparé par des experts de l’industrie, de la recherche et d’agences gouvernementales, ce rapport s’adresse principalement aux personnes associées à l’élaboration des politiques et à la prise de décision relative à l’énergie nucléaire.