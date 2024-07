Le contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance

Le monde de l'assurance joue un rôle croissant dans les économies nationales, ce qui ne fait que renforcer l'importance de la solvabilité des compagnies d'assurance. Or, comment se tenir informé des règles et pratiques régissant le contrôle de la santé financière des compagnies d'assurance au sein des pays de l'OCDE ?

Cet ouvrage propose une synthèse des contributions des 30 pays de l'OCDE sur la réglementation nationale du contrôle de la solvabilité de l'assurance, son organisation pratique et les mesures prises en cas de difficultés. Il contient également une analyse comparative des différents systèmes de contrôle de la solvabilité mis en place dans les pays de l'OCDE.

Cet ouvrage de référence est destiné à toutes les personnes désireuses d'approfondir leur connaissance de ces structures.