La sûreté du transport intermodal de conteneurs

Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, il est devenu évident que sur le plan de la sûreté, les conteneurs maritimes eux-mêmes et les nœuds de transbordement par lesquels ils transitent vers les autres modes de transport pouvaient être vulnérables. Ce rapport décrit la complexité et l’hybridité du système de transport de conteneurs ainsi que les divers acteurs concernés. Il identifie les zones potentielles de vulnérabilité et adresse des recommandations aux autorités chargées des transports terrestres et maritimes quant aux mesures susceptibles de renforcer la sûreté des conteneurs.