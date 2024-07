La Sécurité et la réforme du cadre réglementaire des chemins de fer

La déréglementation affaiblit-elle la sécurité ferroviaire ? De nombreux pays envisagent une réforme proconcurrentielle de leur secteur ferroviaire et certains l’ont déjà engagée. Ce type de réforme a toutefois suscité des inquiétudes quant à ses effets sur la sécurité ferroviaire, surtout lorsqu’il s’agit de privatiser ou de déréglementer les chemins de fer publics. Pour répondre à ces questions, ce rapport présente un examen détaillé de données complètes et comparables sur la sécurité ferroviaire, avant et après la réforme, dans un certain nombre de pays.