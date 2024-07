La restructuration des chemins de fer en Europe

Les chemins de fer européens traversent une période de profonde restructuration visant à accroître leur efficacité et leur compétitivité. Il s'agit avant tout de développer la liberté commerciale en séparant plus nettement le rôle de l'Etat et celui des entreprises ferroviaires, mais aussi en ouvrant progressivement l'accès aux infrastructures ferroviaires. Ce rapport examine les réformes menées dans plus de 30 pays de l'Atlantique à l'Oural. La restructuration y est étudiée sous l'angle de l'autonomie de gestion, de la séparation infrastructure/exploitation, et des droits d'accès aux infrastructures ferroviaires.