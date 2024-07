La politique migratoire française à un tournant

La politique migratoire française se trouve à un tournant. Face à l’émergence d’un marché du travail mondial pour les personnes hautement qualifiées et de pénuries de main d’oeuvre dans certains secteurs de l’économie, la France doit s’orienter vers une plus grande diversification de ses flux migratoires, à la fois quant aux catégories d’entrées, aux régions d’origine et au type de migration, tout en continuant de lutter contre l’immigration irrégulière et l’emploi illégal d’étrangers. Cela demandera un savant dosage entre des entrées de migrants sélectionnés et non sélectionnés, de migrants temporaires et permanents et de migrants hautement et faiblement qualifiés et, d’une façon plus générale, entre ouverture et contrôle. Pour réussir, la France devra coopérer activement et efficacement à la fois avec ses partenaires européens et les pays d’origine. Mais si la France veut rester une terre d’accueil, elle devra aussi impérativement mieux intégrer les immigrés et leurs enfants.