La monnaie unique européenne a été lancée il y a un peu plus d'un an dans onze des quinze pays de l'Union. Cette étude évalue les tendances et politiques économiques durant l'année inaugurale du nouveau régime. Elle analyse la performance et les perspectives économiques de la zone euro dans son ensemble, soulignant dans quelle mesure les évolutions au niveau agrégé sont influencées par les convergences ou divergences nationales ou régionales. Cet ouvrage fournit un examen approfondi des politiques macroéconomiques. La politique monétaire commune menée par l'Eurosystème et son cadre analytique et institutionnel sont passés au crible, comme l'est la coordination des politiques budgétaires nationales dans le contexte du Pacte de stabilité et de croissance. Un chapitre spécial est consacré aux liens entre caractéristiques et politiques structurelles d'une part, et performance macroéconomique de l'autre. Il en ressort que des réformes structurelles amples et bien conçues renforceraient notablement le potentiel économique de l'Europe et rendraient moins douloureux certains arbitrages de politique macroéconomique. Ce livre aborde des questions qui sont au coeur de l’actualité : - Quelles sont les perspectives d'accélération de la croissance et de chute du chômage dans la zone euro? - Pourquoi l'euro s'est-il affaibli en 1999 et cela a-t-il une importance? - La politique monétaire a-t-elle été menée de façon efficace ? - Quel sera le degré de prudence budgétaire requis dans les années à venir ? - Quelles sont les rigidités qui continuent de limiter la croissance en Europe ? * Il s’agit de la seconde étude de l'OCDE sur l'UEM. La première fut publiée début 1999 sous le titre UEM: faits, défis et politiques.