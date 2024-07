Ce numéro 183 de l’Observateur de l’OCDE examine la libéralisation des échanges,l'Amérique latine et les échanges, la politique sociale et réalités économiques, les conglomérates financiers, les politiques d'environnement et compétitivité, réforme économique et techniques agricoles dans les pays en développement, réforme agricole en Chine et commerce des grains, quantifier la R-D, et les perspectives économiques.