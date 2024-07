Ce numéro 171 de l’Observateur de l’OCDE examine la résistance à la réforme agricole, biotechnologie et développement, les nouvelles technologies de l'information dans les villes, télécommunications, la lutte contre l'illettrisme, les perspectives énergétiques hor de la zone OCDE, les perspectives économiques et les stratgies économiques de l'Allemagne, et la France.