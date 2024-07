Ce numéro 164 de l’Observateur de l’OCDE analyse le changement technique et la productivité, la normalisation de l'informatique et ses enjeux économiques, le juste prix de le téléphone et télécom, la techno-competitivité, l'entreprise de biotechnologie, Le tourisme dans les villes méditerranéennes, le marché du travail des années 80, le développement durable et les stratégies économiques de la France, le Danemark, et l'Italie.