Ce numéro 147 de l’Observateur de l’OCDE analyse les agriculteurs et politiques agricoles dans les pays de l'OCDE, les nouveaux pays industriels, les crédits à l'exportation, les technologies de l'information - une nouvelle locomotive pour les économies de l'OCDE, l'apprentissage par ordinateur, les parcs scientifiques, les perspectives économiques, et les stratégies économiques de la Nouvelle-Zélande et l'Islande.