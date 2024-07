Ce numéro 143 de l’Observateur de l’OCDE analyse l'Afrique subsaharienne en 2015, la répartition du revenu entre les nations, les universités en crise, ADN recombiné, les entreprises communes, véhicules à moteur et la pollution, sûreté et solidité des banques, et stratégies économiques du Luxembourg et l'Italie.