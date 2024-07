Ce numéro 134 de l’Observateur de l’OCDE analyse le réunion ministérielle de l'OCDE, les points de vue de l'industrie et des syndicats sur la politique économique, l'industrie spatiale, coûts et avantages des mesures de protection, les échanges compensés - un palliatif trompeur, l'environnement - risques majeurs et indemnisation, la revolution agricole en Chine, et les perspectives économiques.