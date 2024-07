Ce numéro 117 de l’Observateur de l’OCDE analyse l'investissement et l'emploi, problèmes et stratégies économiques de Allemagne et les États-Unis ,le salaire minimum, plus d'épargne : clef d'une croissance non-inflationiste, les instruments de l'OCDE sur les entreprises multinationales et l'investissement international, l'aide en 1981, le cofinancement de projets d'aide, et les systèmes de vidéotex.