Ce numéro 107 de l’Observateur de l’OCDE analyse problèmes actuels de la politique économique, les défis sociaux des années 80, nouvelles lignes directrices de l'OCDE sur la protection de la vie privée, l'avenir de l'énergie nucléaire, et l'accident de Three Mile Island et la recherche en matière de sûretè nucléaire.