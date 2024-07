Ce numéro 27 de l’Observateur de l’OCDE examine le fonctionnement des marchés des capitaux, la technologie de l'avenir, les politiques et problèmes main-d'oeuvre aux Pays-Bas, le rôle de l'OCDE dans la planification et le développement de l'enseignement et l'aide privée des organisations non gouvernementales sans but lucratif.