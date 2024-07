L'infrastructure des transports dans les pays de la CEMT

L'espace européen souffre d'une intégration insuffisante des réseaux de transport et d'une congestion croissante, surtout dans le domaine routier. Cette publication fait le point sur ces problèmes et soulève, en particulier pour les régions périphériques et les pays d'Europe centrale et orientale, les questions de l'enclavement et de la nécessaire amélioration des réseaux.

Face à ces problèmes, les réponses actuelles paraissent inadéquates. Les données statistiques et les outils d'analyse sont insuffisants, les approches nationales très diverses et les analyses et les concepts utilisés, assez rudimentaires, sont trop souvent sectoriels.

Cette publication présente, pour 30 pays européens de la CEMT, une analyse homogène des infrastructures de transport intérieur, des investissements projetés et des principaux courants d'échange. Cette présentation comparative est une première réponse au manque d'information trop souvent constaté.