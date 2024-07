L'évaluation environnementale stratégique dans le secteur des transports

En matière d’investissement dans les infrastructures de transport, les études d’impact sur l’environnement sont essentielles à la prise de décision. En effet, les méthodes utilisées par le passé pour rendre compte de répercussions plus vastes que celles des projets pris isolément se sont avérées inefficaces ; l’évaluation environnementale stratégique a donc été conçue pour répondre à la nécessité d’analyser les effets à grande échelle, qu'il s'agisse de ceux du trafic sur l’ensemble des réseaux ou bien de ceux qui concernent le changement climatique et la biodiversité, ainsi que pour comparer les effets des décisions des pouvoirs publics à ceux de projets isolés. Ce rapport passe en revue les travaux récemment menés pour perfectionner l'évaluation environnementale au niveau international et formule des recommandations visant à maximiser l’efficacité de ce nouvel instrument.