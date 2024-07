L'évaluation environnementale stratégique dans le secteur des transports

L'évaluation environnementale stratégique sert depuis peu d'aide à la prise de décision intégrée sur les grands investissements en matière d'infrastructures de transport et, d'une manière plus générale, à la planification et à l'élaboration des politiques. Ce rapport fait le point de l'expérience acquise dans le monde dans cette nouvelle discipline. Son objectif est de contribuer à l'élaboration de procédures efficaces pour prendre en compte les évaluations environnementales appropriées dans toutes les décisions stratégiques relatives au secteur des transports.