Irlande : l'École publique de Cherry Orchard

Cette école primaire dont la construction a été récemment achevée illustre la façon dont l’architecture peut contribuer à créer un environnement sain et chaleureux dans une zone difficile et peut répondre aux besoins particuliers de l’ensemble de ses élèves. La première année de fonctionnement de Cherry Orchard National School été couronnée de succès. Figurent dans cet article la description architecturale du projet et les commentaires du client, le Conseil de direction de l’établissement scolaire.