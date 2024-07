Annuaire des statistiques d'investissement direct international 2004

Stimulé à la fois par l'évolution technologique, la concurrence mondiale et la libéralisation continue des marchés, l'investissement direct international joue un rôle clef dans le processus d'intégration économique à l'échelle mondiale. La fiabilité et l'actualisation des statistiques sont essentielles pour bien interpréter l'évolution de l'investissement, en affiner l'analyse et pouvoir prendre des décisions pertinentes. Des données comparables à l'échelle internationale permettent de mesurer l'intégration économique et la compétitivité des marchés.

Cet annuaire rassemble les données de l’investissement direct étranger de flux et d’encours ventilées pour les pays de l’OCDE. Des tableaux et graphiques complètent l’information pour les pays individuellement et par secteur et zone géographique.