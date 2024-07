Annuaire des statistiques d'investissement direct international 2001

L’évolution technologique, la libéralisation continue des marchés et l'augmentation conséquente de la concurrence sont parmi les facteurs clés de l'intégration économique internationale. L’investissement direct international joue un rôle décisif et moteur dans ce processus. Ce volume présente un ensemble complet de statistiques sur l'investissement direct international, présenté sous un format normalisé. Les données de flux et d'encours sont ventilées par secteur et par zone géographique pour tous les pays de l'OCDE à l'exception de la République slovaque.