Intégration régionale dans l’Union pour la Méditerranée : Rapport d’étape analyse les grandes tendances et l’évolution de l’intégration dans la région euro-méditerranéenne. Le rapport examine cinq domaines d’intégration régionale, à savoir l’intégration commerciale, l’intégration financière, l’intégration des infrastructures, la mobilité des personnes, ainsi que la recherche et l’enseignement supérieur. Le rapport présente une analyse originale des modèles et des défis de l’intégration dans la région euro-méditerranéenne, qui met en évidence l’interdépendance des domaines examinés – par exemple, comment accroître le commerce régional sans une connectivité des transports abordable ? Le rapport apporte un nouvel éclairage basé sur l’analyse temporelle d’indicateurs de performances quantitatifs et qualitatifs spécifiques. Près de 100 graphiques et tableaux présentent les données de 42 pays membres de l’Union pour la Méditerranée et, le cas échéant, des pays partenaires de la région. Le rapport fournit des points clés à retenir et des recommandations stratégiques visant à favoriser l’intégration régionale dans chacun des cinq domaines.