Gérer la congestion urbaine

Le présent rapport aborde les grandes questions qui concernent la gestion des encombrements urbains. Il définit les encombrements urbains en les mesurant, en en appréciant les effets et en formulant une stratégie d'orientation des mesures de gestion, sans oublier de recourir à la technologie et aux divers modes d'exploitation de nature à réduire la congestion urbaine. Il propose des recommandations à caractère politique et fondées sur des recherches pour gérer effectivement la circulation et combattre l’excès de congestion dans les grandes agglomérations.